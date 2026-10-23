Parlament Grecji zatwierdził projekt ustawy zakazujący dzieciom poniżej 15. roku życia korzystania z platform mediów społecznościowych. Zakaz wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku.

Weryfikacja wieku użytkowników

Jak informuje Channel NewsAsia, premier Grecji Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że platformy społecznościowe będą miały dwa i pół miesiąca na opracowanie mechanizmu weryfikacji wieku użytkowników z ochroną ich prywatności.

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Greckie władze wyjaśniają tę decyzję chęcią wsparcia rodziców w przeciwdziałaniu ciągłemu przewijaniu treści, które, według ich oceny, odbiera dzieciom sen, koncentrację i czas na kontakt z przyjaciółmi.

Kontekst europejski

Grecja należy do siedmiu państw Unii Europejskiej, które wraz z Komisją Europejską poszukują rozwiązań dotyczących weryfikacji wieku w internecie. Australia jako pierwsza przyjęła w ubiegłym roku przepisy ograniczające korzystanie z mediów społecznościowych przez osoby niepełnoletnie. Jednocześnie podobna ustawa przyjęta we Francji została w sierpniu uchylona przez Radę Konstytucyjną tego kraju.

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