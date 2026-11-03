W Australii ABC News poinformowało, że będzie aktualizować kolejność na mecie 166. Melbourne Cup w Melbourne w miarę potwierdzania miejsc uczestników.

Kolejność na mecie

W publikacji ABC News Australia zaznaczono, że pełna kolejność na mecie wyścigu w 2026 roku zostanie dodana po potwierdzeniu wyników. Materiał ma zawierać dane o tym, na którym miejscu finiszował każdy koń. ABC nie podało jeszcze potwierdzonej kolejności na mecie.

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Dzień zawodów we Flemington

ABC nazywa dzień Melbourne Cup na torze wyścigowym Flemington największym dniem w australijskim kalendarzu wyścigów konnych. Miliony ludzi śledzą wyścig, aby dowiedzieć się, które miejsce zajmie wybrany przez nich koń, podaje nadawca.

ABC nazywa również Melbourne Cup wyścigiem, który zatrzymuje naród. Osobno nadawca prowadzi internetową relację sportową z przebiegu Melbourne Cup i zaleca śledzenie tam wyników.

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