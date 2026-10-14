W USA prawnicy koordynatora defensywy Minnesota Vikings, Briana Floresa, oświadczyli, że odtajniony raport rekrutacyjny przygotowany na potrzeby poszukiwania głównego trenera Las Vegas Raiders w 2024 roku zawiera rasowe stereotypy. Ich zdaniem dokument wskazuje również na bezprawne działania odwetowe wobec trenera za jego pozew przeciwko National Football League dotyczący dyskryminacji rasowej.

Jak podaje The Guardian, raport firmy Korn Ferry, ujawniony we wtorek, zawiera sześć mocnych i siedem słabych stron kandydata. Prawnicy Floresa uważają, że ta ocena pokazuje dalsze wykorzystywanie rasowych stereotypów w procesie zatrudniania głównych trenerów NFL.

Oświadczenie prawnika

Prawnik Michael J. Willemin oświadczył, że decyzja Floresa o pociągnięciu ligi i jej klubów do odpowiedzialności za systemową dyskryminację rasową, według jego słów, doprowadziła do bezprawnych działań odwetowych. Twierdzi również, że dyskryminacja nadal odgrywa znaczącą rolę w wyborze głównych trenerów NFL.

Wśród mocnych stron w raporcie Floresa opisano jako sprawnego prezentera, wiążąc to z jego dzieciństwem w Brownsville — dzielnicy Brooklynu, w której przeważają czarnoskórzy i latynoscy mieszkańcy. W dokumencie zaznaczono także, że przyjaźń z synem miliardera miała rzekomo dać mu możliwość nauczenia się budowania relacji z przedstawicielami zamożnych kręgów.

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Krytyka w profilu kandydata

Do słabych stron w raporcie zaliczono twierdzenia o rzekomo niewystarczających umiejętnościach komunikacyjnych, braku samoświadomości i nieprzewidywalnym zachowaniu Floresa. W profilu wspomniano również komentarze byłego rozgrywającego Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, który twierdził, że styl trenera podważył jego pewność siebie.

Dokument zawierał także inne negatywne oceny, w tym twierdzenia o rzekomych groźbach użycia przemocy wobec generalnego menedżera i nieracjonalnych żądaniach podczas spotkania dotyczącego kwestii własnościowych. Osobną wadą nazwano pozew Floresa przeciwko NFL, który zdaniem autorów profilu mógł stać się czynnikiem rozpraszającym. NFL nie udzieliła natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie.

Flores, który jest czarnoskóry, złożył pozew przeciwko lidze i trzem klubom w lutym 2022 roku. Oświadczył, że proces zatrudniania trenerów w NFL, w szczególności czarnoskórych, jest przesiąknięty rasizmem. Później do pozwu dołączyło dwóch innych czarnoskórych trenerów — Steve Wilks i Ray Horton.

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