W Tokio w Japonii prezydent Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, szejk Salman bin Ibrahim Al Chalifa, oświadczył 23 października, że organizacja poprze Gianniego Infantino w jego dążeniu do uzyskania nowego mandatu na stanowisku prezydenta FIFA. Oświadczenie padło podczas nadzwyczajnego kongresu AFC, w którym uczestniczył Infantino.

Poparcie dla nowego mandatu

W swoim wystąpieniu otwierającym szejk Salman oświadczył, że konfederacja potwierdza pełne zaangażowanie we wspieranie Infantino i jego przywództwa, gdy będzie on ubiegał się o nowy mandat prezydenta FIFA. Prezydent AFC nazwał również poparcie dla Infantino ze strony członków konfederacji jednoznacznym.

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Oświadczenie na kongresie

Szejk Salman powiedział, że Infantino odwiedził wiele krajów Azji. Według niego rozmawiał także z wieloma członkami z kontynentu i zna ich stanowisko w sprawie poparcia dla prezydenta FIFA. Jak informuje Channel NewsAsia, oświadczenie padło w Tokio w obecności samego Infantino.

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