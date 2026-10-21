Saudyjski Al-Nassr pokonał Neom 1:0 w meczu Saudyjskiej Ligi Profesjonalnej na stadionie Awwal Park. Jedynego gola w 61. minucie strzelił João Félix, który dalekim uderzeniem wykończył podanie Angelo.

Niewykorzystany rzut karny Ronaldo

Cristiano Ronaldo mógł otworzyć wynik pod koniec pierwszej połowy, lecz nie wykorzystał rzutu karnego, posyłając piłkę obok bramki. Jedenastkę podyktowano po faulu na Félixie w polu karnym. Był to czwarty niewykorzystany rzut karny Ronaldo w 31 próbach dla Al-Nassr.

Po przerwie 41-letni napastnik nie wykorzystał jeszcze kilku okazji. W szczególności strzelił ponad bramką z bliskiej odległości po podaniu Sadio Mané, a także nie zdobył gola uderzeniem głową. Ronaldo dąży do osiągnięcia granicy 1000 goli w karierze; po meczu jego dorobek wynosił 981 bramek.

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Sytuacja w tabeli

Zwycięstwo utrzymało Al-Nassr na trzecim miejscu w tabeli. Zespół traci dwa punkty do Al-Hilal i trzy do liderującej Al-Qadsiah.

Trener Al-Nassr Ange Postecoglou po meczu zaznaczył, że zespół stworzył wiele okazji i musi pracować nad korygowaniem błędów. Wezwał również do wzajemnego wspierania się niezależnie od wyniku, informuje The National.

W innym meczu kolejki Al-Qadsiah pokonała Al-Taawoun dzięki golowi Tijjaniego Reijndersa w 96. minucie i wróciła na pierwsze miejsce z 25 punktami. Al-Ittihad wygrał z Al-Ettifaq 4:1, a po dwa gole zdobyli Georges Ilenikhena i Youssef En-Nesyri.

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