Hiszpański motocyklista Alex Marquez z zespołu Gresini Racing zdobył pole position w kwalifikacjach do motocyklowego Grand Prix Malezji MotoGP na torze Sepang w Malezji. Jego rodak Jorge Martin, mistrz sezonu 2024, wycofał się z wyścigowego weekendu, kontynuując powrót do zdrowia po złamaniu nadgarstka, informuje Channel NewsAsia.

Trzecie pole position w karierze

Marquez uzyskał najlepszy czas okrążenia — 1 minuta 56,493 sekundy. Wyprzedził swojego starszego brata Marca Marqueza, aktualnego mistrza serii, o 0,070 sekundy. Marc Marquez w końcowych minutach drugiego segmentu kwalifikacji awansował z piątej pozycji i na krótko objął prowadzenie w klasyfikacji, jednak Alex Marquez odzyskał pierwsze miejsce ostatnim szybkim okrążeniem.

Dla Alexa Marqueza było to trzecie pole position w karierze w MotoGP i pierwsze w tym sezonie. Trzecie miejsce na polach startowych zajął Pedro Acosta z KTM. Kierowcy Aprilii Ai Ogura i Marco Bezzecchi zakwalifikowali się odpowiednio na czwartym i piątym miejscu, a szósty był Fabio Di Giannantonio.

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Martin zakończył udział

Jorge Martin krótko uczestniczył w sobotnim porannym treningu, ale nie wystąpił w pierwszym segmencie kwalifikacji. W ubiegłym tygodniu doznał kontuzji w wypadku podczas wyścigu sprinterskiego na Phillip Island i przedwcześnie zakończył piątkowy trening, aby nie utrudniać powrotu do zdrowia.

Menedżer Aprilii Paolo Bonora oświadczył, że decyzję o niekontynuowaniu startów podjęto wspólnie z lekarzami. Jak powiedział, samopoczucie zawodnika było lepsze niż poprzedniego dnia, jednak nie mógł on wystarczająco obciążać nadgarstka podczas hamowania. Zespół planuje skupić się na rundzie w Dosze.

Do drugiego segmentu kwalifikacji przez pierwszy awansowali Johann Zarco z LCR Honda oraz Francesco Bagnaia na Ducati. Bagnaia na krótko poprawił swoją pozycję, jednak wyjechał poza tor w pierwszym zakręcie, a po powrocie do boksów uderzył w szybę swojego motocykla.

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