Podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki w Londynie w Wielkiej Brytanii Alexia Putellas z London City Lionesses po raz trzeci w karierze zdobyła nagrodę za sezon 2025/2026. Polska piłkarka Barcelony Ewa Pajor zajęła drugie miejsce.

Występ Ewy Pajor w sezonie

Jak informuje Interia Sport, przed galowym wieczorem wśród kandydatek do głównej nagrody indywidualnej znalazło się kilka przedstawicielek Barcelony. Pajor była uważana za jedną z kandydatek do zwycięstwa dzięki swoim występom w sezonie.

Według portalu w finale Ligi Mistrzyń sezonu 2025/2026 Barcelona pokonała Olympique Lyon, a Pajor uznano za najbardziej wartościową zawodniczkę finału. Została również najlepszą strzelczynią turnieju.

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Inne nagrody ceremonii

Najlepszym trenerem lub trenerką został Pere Romeu z Barcelony. Nagrodę dla najlepszej strzelczyni otrzymała Charlín Corral z CF Pachuca, Trofeum Kopy dla najlepszej młodej piłkarki — Vicky López z Barcelony, a nagrodę Lwa Jaszyna dla najlepszej bramkarki — Cata Coll z katalońskiego klubu.

Barcelona została również uznana za klub roku.

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