Alexia Putellas po raz trzeci zdobyła Złotą Piłkę, Ewa Pajor druga — Interia Sport
Podczas ceremonii wręczenia Złotej Piłki w Londynie w Wielkiej Brytanii Alexia Putellas z London City Lionesses po raz trzeci w karierze zdobyła nagrodę za sezon 2025/2026. Polska piłkarka Barcelony Ewa Pajor zajęła drugie miejsce.
Występ Ewy Pajor w sezonie
Jak informuje Interia Sport, przed galowym wieczorem wśród kandydatek do głównej nagrody indywidualnej znalazło się kilka przedstawicielek Barcelony. Pajor była uważana za jedną z kandydatek do zwycięstwa dzięki swoim występom w sezonie.
Według portalu w finale Ligi Mistrzyń sezonu 2025/2026 Barcelona pokonała Olympique Lyon, a Pajor uznano za najbardziej wartościową zawodniczkę finału. Została również najlepszą strzelczynią turnieju.
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Inne nagrody ceremonii
Najlepszym trenerem lub trenerką został Pere Romeu z Barcelony. Nagrodę dla najlepszej strzelczyni otrzymała Charlín Corral z CF Pachuca, Trofeum Kopy dla najlepszej młodej piłkarki — Vicky López z Barcelony, a nagrodę Lwa Jaszyna dla najlepszej bramkarki — Cata Coll z katalońskiego klubu.
Barcelona została również uznana za klub roku.