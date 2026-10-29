Kierowca Aston Martin Fernando Alonso przed Grand Prix Meksyku w Meksyku ponownie skrytykował poziom jazdy kierowców z dolnej jednej trzeciej stawki Formuły 1. Po kontakcie z kierowcą Williamsa Alexem Albonem podczas Grand Prix USA w Austin stwierdził, że uważa ich poziom za niski i mówił o braku talentu, informuje Sky Sports News.

Kontakt w Austin

Na pierwszym okrążeniu amerykańskiego wyścigu Albon próbował wyprzedzić Alonso w walce o 12. miejsce przy wejściu w nawrót w zakręcie numer 11. Doszło do kontaktu między bolidami Williamsa i Aston Martina, w wyniku którego oba samochody zostały uszkodzone. Żaden z kierowców nie został ukarany: Alonso ukończył wyścig na 16. miejscu, a Albon na 17.

Alonso powiedział, że nie będzie poruszał tej kwestii na piątkowym spotkaniu kierowców, ponieważ uważa takie incydenty za część wyścigów. Jego zdaniem Aston Martin powinien startować wyżej, aby nie znajdować się w tej części stawki. Hiszpan nazwał także zbędnymi kontakty na pierwszym okrążeniu i uszkodzenia przednich skrzydeł, zwłaszcza w świetle limitu wydatków zespołów.

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Odpowiedź Albona

Albon nie zgodził się z oceną rywala. Na konferencji prasowej FIA powiedział, że szanuje Alonso i w dzieciństwie stawiał go sobie za wzór, jednak określił takie komentarze jako nieprzyjemne. Kierowca Williamsa uważa, że obecny poziom kierowców jest wysoki w całej stawce, a dolna połowa pola startowego 10–15 lat temu różniła się od obecnej.

Alonso jednocześnie stwierdził, że jego zdaniem podobna sytuacja była charakterystyczna przez całą jego karierę w Formule 1, która rozpoczęła się w 2001 roku. Wyjaśnił, że samochody na końcu stawki są trudniejsze w prowadzeniu z powodu mniejszej przyczepności, dlatego błędy zdarzają się częściej.

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