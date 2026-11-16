Amerykański łyżwiarz figurowy Wadim Kolesnik podniósł flagę Ukrainy po triumfie w Grand Prix Stanów Zjednoczonych

Pochodzący z Charkowa Wadym Kolesnik wraz ze swoją partnerką Emilią Zingas wygrał krajowy etap Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym w amerykańskim Everett. Po zwycięstwie sportowiec podniósł flagę Ukrainy.

Wadym Kolesnik i Emilia Zingas byli jednym z odkryć minionego sezonu. Amerykańska para triumfowała na igrzyskach olimpijskich, zajmując piąte miejsce na tej najważniejszej imprezie sportowej, a wkrótce potem zdobyła pierwszy w karierze medal mistrzostw świata – brąz. Właśnie dlatego byli głównymi faworytami do zwycięstwa w Grand Prix Stanów Zjednoczonych.

W tańcach rytmicznych zaprezentowały wysoki poziom wykonania, zdobywając maksymalne czwórki za twizle (jednoczesne obroty), tańcach wzorcowych (co roku w łyżwiarstwie figurowym w tańcach na lodzie obowiązuje wymóg uwzględnienia w programie elementu tematycznego) oraz w podtrzymaniach. Dzięki temu zdobyli 82,52 punktu i objęli prowadzenie.

W tańcu dowolnym Kolesnik i Zingas zaprezentowali się nie mniej efektownie. Uzyskali maksymalne poziomy we wszystkich elementach podtrzymujących, a w tych elementach, w których stracili poziomy, i tak zademonstrowali imponujące wykonanie. Dzięki temu wygrali zarówno taniec dowolny, jak i cały turniej, zdobywając pierwsze w karierze złoto Grand Prix.

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