Anastazja Alpejewa i Kira Makogonienko zostały uznane przez Narodowy Komitet Olimpijski Ukrainy za sportsmenki października
Krajowy Komitet Olimpijski Ukrainy, na podstawie wyników posiedzenia Komisji Ekspertów, wyłonił laureatów tradycyjnego konkursu „Najlepszy sportowiec miesiąca” za październik 2026 roku.
Tytuł najlepszej sportsmenki miesiąca zdobyła mistrzyni świata w zapasach w stylu wolnym w kategorii wagowej do 76 kg Anastasia Alpejewa. Podczas mistrzostw świata w Astanie Ukrainka zdobyła jedyny złoty medal dla reprezentacji narodowej, co stało się najlepszym wynikiem ukraińskich zapaśniczek w historii startów w tej olimpijskiej kategorii wagowej. Jej osobisty trener, Andrij Pistun, został uznany za najlepszego trenera października.
Zwyciężczynią w kategorii „Najlepsza młoda sportsmenka października” została Kira Makogonienko. Ukraińska bokserka zdobyła złoty medal na mistrzostwach świata juniorów w kategorii wagowej do 54 kg podczas turnieju w Budvie w Czarnogórze, gdzie w walce finałowej pokonała reprezentantkę Chin, Siru Ying. Najlepszym trenerem młodej sportsmenki wybrano jej ojca i osobistego mentora, Artema Makohonienko.
Źródło: Glavkom.
Przypomnijmy, że na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku Ukraina zdobyła pierwsze wyróżnienie. Autorem pierwszego sukcesu medalowego został judoka Chazar Gejdarow, startujący w kategorii wagowej do 66 kg.
Rosyjscy lekkoatleci zostali pozbawieni możliwości startu w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się jesienią w stolicy Senegalu, Dakarze.
„Suspilne Sport” nie będzie transmitować ceremonii otwarcia młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2026 roku. Jednocześnie zawody będzie można oglądać na platformach „Suspilne Sport” oraz w lokalnych kanałach telewizyjnych „Suspilne”.