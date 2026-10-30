Anglia pokonała Papuę-Nową Gwineę 34:12 w Wollongong w Australii podczas Pucharu Świata w rugby league. Jednocześnie zespół Briana McDermotta znalazł się na krawędzi odpadnięcia już na etapie grupowym turnieju.

Różnica punktów nie wystarczyła

Jak informuje Sky Sports, po porażce 12:30 z Tongą w inauguracyjnym meczu turnieju Anglicy przestali kontrolować własny los. Nawet mimo rozgromienia Francji 82:0 Anglia musiała pokonać Papuę-Nową Gwineę różnicą co najmniej 70 punktów, aby wyprzedzić Samoę pod względem różnicy punktów.

Angielska drużyna aktywnie rozpoczęła mecz i zdobyła cztery przyłożenia w pierwszych 21 minutach. Wśród autorów przyłożeń był Dom Young. Jednak błędy Anglii i pewna gra rywali nie pozwoliły zespołowi powiększyć początkowej przewagi.

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Decydujący mecz grupy

Do końca pierwszej połowy Papua-Nowa Gwinea pozwoliła rywalom zdobyć jedynie trzy punkty z rzutu karnego, a po przerwie odpowiedziała dwoma skutecznie podwyższonymi przyłożeniami. Anglia nie potrafiła zdobyć przyłożenia przez 48 minut, aż dokonał tego Morgan Knowles. Mikey Lewis zaliczył jeszcze jedno przyłożenie w ostatniej akcji meczu.

Przewaga 22 punktów prawdopodobnie nie wystarczy, aby uniknąć pierwszego w historii Anglii odpadnięcia na etapie grupowym mistrzostw świata. Jedyną możliwością zajęcia przez zespół drugiego miejsca jest zwycięstwo Tonga nad Samoą różnicą 46 punktów lub większą w niedzielnym meczu, który zakończy fazę grupową.

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