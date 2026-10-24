Reprezentacja Anglii w rugby league pokonała Francję 82:0 w meczu Pucharu Świata w Perth w Australii. Wysokie zwycięstwo pozwoliło Anglikom poprawić różnicę punktów i zachować szanse na awans do półfinału.

Jak informuje Sky Sports, Anglia zdobyła 14 przyłożeń. Herbie Farnworth skompletował hat-tricka w pierwszej połowie, a Dom Young również zdobył trzy przyłożenia. Mikey Lewis, który wszedł z ławki rezerwowych, dwukrotnie przekroczył pole punktowe rywali.

Sześć przyłożeń przed przerwą

Na początku meczu reprezentacja Francji stawiała poważny opór i przez pierwszą kwartę nie pozwalała Anglikom otworzyć wyniku. Anglia zdobyła pierwsze przyłożenie w 23. minucie, po czym Francja zaczęła tracić tempo. W ostatnich 17 minutach pierwszej połowy zespół Briana McDermotta zdobył sześć przyłożeń i schodził na przerwę, prowadząc 36:0.

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Oprócz Farnwortha, Younga i Lewisa przyłożenia dla Anglii zdobyli Matthew Ashton, George Williams, Victor Radley, Jez Litten, Jack Welsby i AJ Brimson. Hugo Savala zdobył 26 punktów. Brimson zdobył również przyłożenie na trzy minuty przed końcowym gwizdkiem.

Walka o półfinał trwa

Przed meczem z Francją Anglia traciła do Samoa 150 punktów w różnicy punktów po wysokim zwycięstwie Samoa nad Papuą-Nową Gwineą. Następny mecz Anglicy rozegrają w Wollongong przeciwko reprezentacji Papui-Nowej Gwinei. Aby znaleźć się w najlepszej czwórce, potrzebują jeszcze jednego wysokiego zwycięstwa oraz korzystnego wyniku meczu Tonga–Samoa 1 listopada.

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