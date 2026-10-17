Reprezentacja Anglii kobiet w rugby league rozgromiła Walię 70:6 w inauguracyjnym meczu grupy A Pucharu Świata w Perth. Angielki zdobyły 13 przyłożeń, z czego siedem przed przerwą, po której prowadziły 40:6.

Dwa hat-tricki i rekord Rowe

Connie Boyd, która zadebiutowała w reprezentacji Anglii, oraz skrzydłowa Anna Davies zaliczyły po hat-tricku. Izzy Rowe zdobyła dwa przyłożenia i wykonała dziewięć podwyższeń, uzyskując łącznie 26 punktów. Wyrównała rekord największej liczby punktów zdobytych przez jedną angielską zawodniczkę w meczu kobiecego Pucharu Świata.

Po dwa przyłożenia dla zwyciężczyń zdobyły Amelia Brown i Rowe. Na listę punktujących wpisały się także Georgia Wilson, Hollie-Mae Dodd i Jasmine Strange, kolejna debiutantka w zespole. Jak podaje BBC Sport, Brown zdobyła jedno z przyłożeń, wykorzystując korzystne odbicie piłki w pobliżu własnego pola punktowego po kopnięciu Walii, a następnie pokonała 109 metrów do pola punktowego rywalek.

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Walia wyrównała na początku

Anglia otworzyła wynik już w trzeciej minucie dzięki przyłożeniu Brown. Walijki wykorzystały jednak kilka błędów rywalek i wyrównały w ciągu pierwszych 10 minut: Paige Travis zdobyła przyłożenie, a Preston wykonał podwyższenie.

Po tym angielska drużyna odzyskała kontrolę nad grą i przed przerwą siedem razy przekroczyła pole punktowe rywalek. Walia po raz pierwszy występuje w kobiecym Pucharze Świata w rugby league. W dwóch poprzednich bezpośrednich spotkaniach Anglia zdobyła przeciwko tej drużynie 114 punktów, nie tracąc żadnego.

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