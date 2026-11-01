Reprezentacja Anglii odpadła z męskiego Pucharu Świata w rugby league po tym, jak Tonga pokonała Samoę 20:18 w Sydney w Australii. Angielska drużyna zakończyła udział w turnieju z powodu gorszego bilansu punktowego.

Mecz Tonga z Samoą

Spotkanie Tonga — Samoa odbyło się na stadionie CommBank Stadium w Sydney. Tonga wygrała różnicą dwóch punktów, jednak taki wynik nie wystarczył, by Anglia kontynuowała udział w Pucharze Świata.

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Wymagana różnica punktów

Drużyna prowadzona przez Briana McDermotta potrzebowała, aby Tonga pokonała Samoę różnicą co najmniej 47 punktów, by awansować dalej. Końcowa przewaga dwóch punktów nie pozwoliła spełnić tego warunku.

Jak podaje The Guardian, po raz pierwszy w historii ani Anglia, ani Wielka Brytania nie znajdą się w najlepszej czwórce turnieju.

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