Reprezentacja Anglii kobiet pokonała na Krecie w Grecji reprezentację Grecji 3:1 w pierwszym meczu pierwszej rundy baraży kwalifikacji do mistrzostw świata 2027 w Brazylii. Angielki uzyskały przewagę przed rewanżem, który odbędzie się we wtorek w Leicester.

Jak informuje Sky Sports, wynik w 39. minucie otworzyła Georgia Stanway. W akcji bramkowej uczestniczyły również Laura Blindkilde Brown i Alessia Russo.

Trzy gole Anglii

Przed przerwą Lauren James zdobyła bramkę po strzale z dystansu, jednak gol nie został uznany z powodu spalonego. Grecka piłkarka Ioanna Papateodorou w 34. minucie trafiła w poprzeczkę strzałem z około 35 jardów.

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W drugiej połowie Anglia powiększyła przewagę. W 63. minucie Maya Le Tissier zdobyła bramkę z ostrego kąta po tym, jak bramkarka obroniła jej dwa wcześniejsze strzały. Cztery minuty później Alessia Russo trafiła w dolny róg bramki po podaniu Beth Mead — 3:0.

Grecja zmniejszyła stratę

W 78. minucie Calliste Brookshire, występująca w szkockim Rangers, zmniejszyła stratę gospodyń. W doliczonym czasie Jess Park trafiła w poprzeczkę.

Anglia trafiła do baraży po tym, jak zakończyła kwalifikacje za Hiszpanią. Zwyciężczynie rywalizacji Anglia — Grecja zagrają w drugiej rundzie baraży ze Słowacją lub Ukrainą w drodze na mistrzostwa świata w Brazylii.

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