Główny trener donieckiego „Szachtara” Arda Turan skomentował porażkę z „Fenerbahçe” wynikiem 0:1 w piątej kolejce Ligi Mistrzów. Turecki trener przyznał, że drużyna rozegrała nieudany mecz, a wśród głównych problemów wymienił brak doświadczenia u młodych piłkarzy oraz zbyt dużą liczbę strat piłki.

Według Turana piłkarze „Szachtara” muszą się jeszcze wiele nauczyć, a postęp nie nastąpi z dnia na dzień. Jednocześnie trener podkreślił, że drużyna musi być gotowa na porażki i wyciągać z nich wnioski.

„Wiem, przez co przechodzę wraz z moimi piłkarzami. Wszyscy są bardzo młodzi, muszą się jeszcze wiele nauczyć. To nie dzieje się z dnia na dzień. Mamy odwagę pogodzić się z takimi porażkami. Ale aż tyle strat piłki – to już za dużo. Taka jest piłka nożna: wyciągniemy wnioski z tej porażki.

Wiemy, czym dysponujemy. Mamy młodych i obiecujących zawodników. Zagraliśmy słabo – to był nasz najgorszy mecz w Lidze Mistrzów. W ten sposób nie da się wygrać” – cytuje Turana beIN Sports.

Pomimo niekorzystnego wyniku trener zapewnił, że „Szachtar” nie zamierza się poddawać i będzie nadal pracował nad poprawą gry.

„Nie poddamy się. To dla nas przykra sytuacja. Porażka to piekło dla piłkarza. Podniesiemy się i będziemy dalej pracować, aby stać się lepszymi” – oświadczył Turan.

Porażka z „Fenerbahçe” była dla „Szachtara” trzecią z rzędu w Lidze Mistrzów. W związku z tym drużyna z Doniecka opuściła strefę kwalifikującą do fazy pucharowej i spadła na 26. miejsce w tabeli turniejowej.

W następnej kolejce, 9 grudnia, „górnicy” zagrają na wyjeździe ze „Slavanem”.

Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.

Czytaj nas na