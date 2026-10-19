W Los Angeles w Stanach Zjednoczonych Arizona Cardinals pokonali Los Angeles Rams 18:16 w meczu szóstego tygodnia NFL. Kicker Chad Ryland zdobył wszystkie punkty swojej drużyny, trafiając sześć field goalów. Ostatnie kopnięcie Rylanda zapewniło Cardinals zwycięstwo wraz z upływem czasu, informuje BBC Sport.

Rams zawodzą w końcówce

Rams objęli prowadzenie na 47 sekund przed końcem meczu. Po przyłożeniu Colby’ego Parkinsona punter Ethan Evans przejął obowiązki kickera i wykorzystał dodatkowy punkt.

Podstawowy kicker Rams, Blake Grupe, doznał urazu kolana podczas próby zatrzymania rywala po początkowym wykopie. Cardinals odpowiedzieli natychmiast, a szósty field goal Rylanda, będący jego osobistym rekordem w jednym meczu, zapewnił gościom zwycięstwo.

Dla Arizony było to drugie zwycięstwo w sezonie po trzech wygranych w poprzednim. Oba obecne sukcesy drużyna odniosła na stadionach w Los Angeles: w pierwszym tygodniu pokonała również Los Angeles Chargers. Po tym wyniku Cardinals wyprzedzili Rams w dywizji NFC West. Główny trener Rams Sean McVay powiedział: „Musimy zrozumieć, jak to naprawić, i wszystko zaczyna się ode mnie”.

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Inne wyniki tygodnia

Kansas City Chiefs pokonali Chargers 22:6 i utrzymali niepokonany początek sezonu. Rozgrywający Patrick Mahomes odniósł 100. zwycięstwo w sezonie zasadniczym w swoim 131. starcie, wyrównując rekord Toma Brady’ego. Running back Kenneth Walker uzyskał 128 jardów biegiem i zdobył dwa przyłożenia.

Philadelphia Eagles przegrali z Carolina Panthers 14:25 w pierwszym meczu po wpisaniu rozgrywającego Jalena Hurtsa na listę kontuzjowanych. Zespół poniósł czwartą porażkę z rzędu — po raz pierwszy, odkąd Nick Sirianni objął go w 2021 roku.

W Londynie Houston Texans pokonali Jacksonville Jaguars 34:31 dzięki field goalowi Ka’imiego Fairbairna. Skrzydłowy i cornerback Jaguars Travis Hunter został pierwszym zawodnikiem od 2002 roku, który w jednym meczu zaliczył przyłożenie po podaniu i przechwyt. Cleveland Browns pokonali Baltimore Ravens 13:10 i z bilansem 4-2 objęli prowadzenie w AFC North dzięki dodatkowym kryteriom.

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