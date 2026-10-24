W Londynie w Wielkiej Brytanii Arsenal pokonał na własnym boisku Everton 2:0 w meczu Premier League. Dzięki siódmemu zwycięstwu w pierwszych ośmiu kolejkach zespół zdobył 21 punktów i zrównał się pod tym względem z Manchesterem City, ustępując liderowi jedynie różnicą bramek.

Gole obrońców

Wynik na stadionie Emirates w siódmej minucie otworzył Ezri Konsa. Obrońca wepchnął piłkę do bramki po rzucie rożnym, zdobywając swojego pierwszego gola dla klubu. Asystę przy tej sytuacji zaliczono Viktorowi Gyokeresowi, dla którego był to pierwszy ligowy występ w wyjściowym składzie w tym sezonie.

W 68. minucie Gabriel podwyższył przewagę gospodarzy, zdobywając drugą bramkę głową. Ten mecz był 200. występem obrońcy w Premier League w barwach Arsenalu. W drugiej połowie doznał urazu, jednak zdołał kontynuować grę.

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Niewykorzystana szansa Evertonu

Przy wyniku 1:0 Everton miał okazję wyrównać pod koniec pierwszej połowy. Thierno Barry otrzymał szansę po nieudanym podaniu głową Bena White'a do bramkarza Davida Rayi, jednak nie zdołał jej wykorzystać.

Dla zespołu Davida Moyesa była to druga porażka z rzędu w lidze. Everton przedłużył również serię 14 wyjazdowych meczów ligowych bez zwycięstwa przeciwko Arsenalowi. Jak podaje Sky Sports, Arsenal wykorzystał porażkę Manchesteru City z Aston Villą.

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