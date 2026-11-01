Arsenal pokonał Liverpool 1:0 w meczu Premier League na Anfield. Jedynego gola w 16. minucie strzelił Kai Havertz, który wykończył dośrodkowanie Declana Rice'a na dalszym słupku. Jak informuje Sky Sports, londyński klub odniósł pierwsze zwycięstwo na tym stadionie od 14 lat.

Gol Havertza okazał się decydujący

Liverpool naciskał na bramkę Davida Rayi i oddał 17 strzałów, jednak żaden z nich nie zmusił bramkarza Arsenalu do interwencji. Florian Wirtz trafił z rzutu wolnego w poprzeczkę, a Alexis Mac Allister nie trafił głową do bramki z dogodnej pozycji.

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Po zwycięstwie zespół Mikela Artety wysunął się na pierwsze miejsce w Premier League. Przewaga Arsenalu nad Manchesterem City wynosi trzy punkty, a nad Liverpoolem — dziewięć.

Incydent z możliwym rzutem karnym

W pierwszej połowie sędziowie nie zauważyli, że Jurrien Timber ciągnął Alexandera Isaka za koszulkę. Sky Sports zaznacza, że Liverpool mógł otrzymać prawo do rzutu karnego. Były piłkarz Liverpoolu Jamie Carragher wezwał VAR do właściwego przeanalizowania tej sytuacji.

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