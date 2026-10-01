Arsenal zremisował 2:2 z Bayernem w meczu Ligi Mistrzów na Allianz Arenie. Declan Rice wyrównał w 82. minucie, trafiając z ostrego kąta po akcji z udziałem Noniego Madueke i Viktora Gyokeresa. Jak podaje Sky Sports, gol ten pomógł londyńskiemu klubowi uniknąć pierwszej porażki w 14 meczach fazy ligowej lub fazy grupowej turnieju.

Gole w pierwszej połowie

Wynik w 25. minucie otworzył Eberechi Eze, który wszedł na boisko za kontuzjowanego Bukayo Sakę. Zakończył akcję po podaniu Martina Odegaarda. Bayern odpowiedział w 35. minucie: Harry Kane zaliczył asystę przy golu Alphonso Daviesa, który wyrównał.

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Kane wyprowadził Bayern na prowadzenie

W 61. minucie Kane wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Jurriena Timbera. Gol ten był 16. trafieniem angielskiego napastnika w 22 meczach przeciwko Arsenalowi. Kane został także drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który strzelał gole w dziesięciu kolejnych meczach Ligi Mistrzów. Ostatnie słowo należało jednak do Rice’a, którego gol ustalił końcowy wynik spotkania.

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