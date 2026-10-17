Aston Villa pokonała na wyjeździe Newcastle 1:0 w meczu Premier League na stadionie St James' Park w Newcastle. Jedynego gola w 36. minucie strzelił pomocnik Johan Manzambi, informuje Sky Sports News.

Manzambi głową wykończył dośrodkowanie Gomeza. Latem piłkarz zgodził się przejść do Newcastle, jednak późna oferta Aston Villi sprowadziła go do klubu z Midlands. W środku tygodnia strzelił także gola w meczu Ligi Mistrzów z Fenerbahce, gdy skończył 21 lat.

Kontrowersyjna decyzja VAR

W 18. minucie obrońca Newcastle Sven Botman otrzymał żółtą kartkę za ostry faul na Nicolasie Jacksonie. Sędziowie VAR sprawdzili sytuację pod kątem poważnego przewinienia, ale nie uznali pierwotnej decyzji arbitra za oczywisty błąd. Botman pozostał na boisku.

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W pierwszej połowie gospodarze nie oddali ani jednego strzału w światło bramki. Po przerwie Botman miał okazję wyrównać, jednak bramkarz Aston Villi Zion Suzuki końcami palców sparował jego mocny strzał. Był to jedyny celny strzał Newcastle w tym meczu.

Szanse obu drużyn

Aston Villa mogła powiększyć prowadzenie jeszcze przed przerwą: Emi Buendia trafił w słupek. Nicolas Jackson miał dwie okazje w pierwszej połowie, a w 73. minucie bramkarz Newcastle Lukas Hornicek obronił strzał Rossa Barkleya.

Po straconym golu Newcastle ustanowiło klubowy negatywny rekord — zespół nie zdołał zachować czystego konta w 16 kolejnych meczach we wszystkich rozgrywkach. Po końcowym gwizdku obie drużyny miały po osiem punktów, a Aston Villa znajdowała się o jedną pozycję niżej od Newcastle.

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