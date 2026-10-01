Aston Villa pokonała u siebie norweski Viking 3:1 w meczu Ligi Mistrzów. Zespół Unaia Emery'ego odniósł trzecie zwycięstwo w trzech meczach turnieju, informuje Sky Sports.

Dwa gole przed przerwą

W 23. minucie wynik otworzył Ross Barkley, który strzałem głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przed przerwą Emiliano Buendía podwoił przewagę gospodarzy, wykorzystując rzut karny. Jedenastkę podyktowano po analizie VAR: ustalono, że Alisson został sfaulowany w polu karnym.

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Alisson pomógł zdobyć trzecią bramkę

W 62. minucie Alisson ruszył do przodu i podał w pole karne, po czym obrońca Vikinga Henrik Heggheim skierował piłkę do własnej bramki. Ten gol na pewien czas wyprowadził Aston Villę na pierwsze miejsce w tabeli fazy ligowej.

W 84. minucie Peter Christiansen zdobył bramkę dla Vikinga strzałem z woleja. Gol został uznany po sprawdzeniu VAR. Przez tę bramkę angielski klub spadł na drugą pozycję, przepuszczając przed siebie PSG.

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