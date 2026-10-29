Wylot rosyjskich sportowców, którzy mają wziąć udział w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, został opóźniony z powodu ograniczeń w funkcjonowaniu moskiewskiego lotniska Wnukowo. Przyczyną były środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z atakiem dronów na stolicę Rosji.

Lot z Moskwy do Stambułu, skąd sportowcy mieli kontynuować podróż, wystartował z opóźnieniem. Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Dakarze w dniach od 31 października do 13 listopada 2026 roku.

Wylot samolotu z Rosjanami na pokładzie do Stambułu został przełożony, w związku z czym zmieniono również logistykę ich dalszego lotu do Dakaru.

Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie odbędą się w Dakrze od 31 października do 13 listopada.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

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