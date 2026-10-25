Atlético Madryt pokonało u siebie Deportivo La Coruña 1:0 i awansowało na drugie miejsce w tabeli La Ligi po 10 kolejkach. Jedynego gola strzelił Julián Álvarez, informuje Anadolu Agency.

Gol w drugiej połowie

Zespół Diego Simeone nie zdołał przełamać dobrze zorganizowanej obrony rywali w pierwszej połowie. Atlético wystawiło silny, ale zmęczony skład po obciążeniach w środku tygodnia.

W przerwie Simeone dokonał zmian taktycznych. W 48. minucie Álvarez otworzył wynik i zapewnił madryckiej drużynie zwycięstwo.

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Sytuacja w tabeli

Deportivo próbowało wyrównać, ale nie wykorzystało swoich okazji. W ostatnim ataku meczu goście byli blisko zdobycia gola, lecz nie zdołali trafić do bramki.

Po zwycięstwie Atlético Madryt ma 25 punktów i zajmuje drugie miejsce w La Lidze. Deportivo La Coruña ma 11 punktów i jest dziesiąte. W innych sobotnich meczach Elche pokonało Rayo Vallecano 3:0, Racing Santander wygrał z Espanyolem 2:1, a Villarreal pokonał Valencię 2:1.

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