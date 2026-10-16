Stowarzyszenie Tenisistów Zawodowych ATP przedstawiło propozycje zmian w kalendarzu, systemie rankingowym i wypłatach dla zawodników od 2028 roku. Pakiet inicjatyw ma zwiększyć łączną kwotę rekompensat dla tenisistów do prognozowanych 350 mln dolarów, z wyłączeniem nagród pieniężnych w turniejach Wielkiego Szlema, informuje Cyprus Mail.

Inicjatywy muszą jeszcze przejść konsultacje i procedurę zatwierdzenia. Zgodnie z planem ATP, scentralizowane wypłaty dla sportowców przekroczą 100 mln dolarów od 2028 roku. Wraz z nagrodami pieniężnymi i podziałem zysków ma to zapewnić łączną rekompensatę na poziomie 350 mln dolarów.

Bonusy i program emerytalny

ATP proponuje zwiększenie puli bonusowej męskiego cyklu z 21,5 mln do 50 mln dolarów. Kolejne 25 mln dolarów ma trafić do tenisistów, którzy zakończą sezon w czołowej 250 rankingu, a 30 mln dolarów rocznie — na świadczenia emerytalne dla 300 zawodników.

Prezes ATP Andrea Gaudenzi oświadczył, że organizacja dąży do rozszerzenia wsparcia dla tenisistów i pomocy w pokrywaniu kosztów występów w cyklu. Zaznaczył również, że rosnące przychody w tenisie powinny tworzyć więcej możliwości dla sportowców w całym cyklu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiany w rankingu i kalendarzu

Organizacja chce również nadać wynikom w największych turniejach większą wagę w rankingu. Według zamysłu ATP ma to zmniejszyć zachętę dla zawodników do zdobywania punktów rankingowych w innych zawodach po nieudanych występach w najważniejszych imprezach. W kalendarzu planowane jest wprowadzenie odrębnych tygodni dla konkretnych kategorii turniejów.

Do tej struktury wejdzie nowy turniej ATP Masters 1000 w Arabii Saudyjskiej. ATP podkreśliło, że tenisiści zachowają możliwość występów na wszystkich poziomach cyklu. Zawodnicy krytykowali 11-miesięczny sezon z powodu braku czasu na regenerację oraz ryzyka zmęczenia i kontuzji.

ATP dokona także przeglądu długoterminowej struktury rozgrywek, w tym możliwych zmian w drabinkach gry podwójnej. Środki, które mogą zostać uwolnione w wyniku takich decyzji, mają zostać przekierowane na kwalifikacje i wypłaty dla uczestników wczesnych rund gry pojedynczej. ATP planuje przedstawić ostateczny pakiet propozycji podczas końcowych spotkań w Turynie.

Czytaj nas na