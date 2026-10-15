Reprezentacja Australii w rugby wystawi Declana Mereditha na pozycji łącznika ataku w drugim meczu testowym Pucharu Bledisloe przeciwko Nowej Zelandii, który odbędzie się w Sydney. Carter Gordon i Ben Donaldson nie zagrają z powodu urazów nóg. Jak informuje The Guardian, Mereditha z ławki rezerwowych będzie asekurować Harry McLaughlin-Phillips, który nie zadebiutował jeszcze w reprezentacji.

Zmiany w składzie Australii

Trener Australii Les Kiss przesunął Josepha-Aukuso Suaaliiego z powrotem na środek, gdzie zagra u boku Isaaca Henry’ego. Decyzję podjęto po kontuzji Lena Ikitau oraz w związku z trwającą dyskwalifikacją Huntera Paisamiego. Na lewym skrzydle zamiast Suaaliiego mecz rozpocznie Harry Potter, a Filipo Daugunu znalazł się wśród rezerwowych.

Aidan Ross, który wcześniej grał dla Nowej Zelandii, wyjdzie w podstawowym składzie na pozycji lewego filara, natomiast Angus Bell pozostanie wśród rezerwowych. Josh Nasser rozpocznie grę na pozycji młynarza. Napastnicy Josh Canham i Carlo Tizzano również znaleźli się na ławce rezerwowych po tym, jak Australia znacznie straciła tempo w drugiej połowie poprzedniego meczu na Eden Park.

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Na pozycji łącznika młyna zagra Ryan Lonergan, a Kalani Thomas może rozegrać trzeci mecz w reprezentacji. Tate McDermott nie znalazł się w składzie. Australia przegrała ostatnich 12 spotkań z Nową Zelandią.

Trzy zmiany w podstawowym składzie Nowej Zelandii

Nowa Zelandia dokonała trzech zmian w podstawowym składzie. Fabian Holland zagra w drugiej linii zamiast Josha Lorda, George Bower wyjdzie na pozycji lewego filara zamiast Ethana de Groota, a Josh Moorby zastąpi Leroya Cartera na lewym skrzydle.

Trener Nowej Zelandii Dave Rennie nie będzie mógł liczyć na Antona Segnera, Asafo Aumuę i Leroya Cartera, którzy wypadli z powodu kontuzji i wstrząśnień mózgu odniesionych w poprzednim meczu. Ethan Blackadder jest również niedostępny z powodu urazu. Richie Mo’unga opuści mecz z powodu urazu łydki, dlatego na pozycji łącznika ataku ponownie zagra Damian McKenzie, a Beauden Barrett rozpocznie spotkanie na pozycji obrońcy. W poprzednim meczu w Auckland Nowa Zelandia pokonała Australię 50:19 i zapewniła sobie Puchar Bledisloe po raz 24. z rzędu.

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