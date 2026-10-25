Reprezentacja Australii w rugby league pokonała Fidżi 36:22 w meczu Pucharu Świata w Brisbane i pozostała niepokonana w turnieju. Tom Trbojevic zdobył hat-tricka dla Australii, a skrzydłowy reprezentacji Fidżi Semi Valemei również zaliczył trzy przyłożenia.

Jak informuje The Guardian, Fidżi objęło prowadzenie na początku drugiej połowy po przyłożeniu Valemeia, który zakończył akcję po podaniu Kurta Donoghoe. Wkrótce potem Fidżi mogło powiększyć przewagę do dwóch przyłożeń, jednak zdobycz została anulowana z powodu blokowania rywala.

Australia przejęła inicjatywę

Po anulowanym przyłożeniu Sam Walker i James Tedesco zorganizowali akcję, którą Trbojevic zakończył w rogu boiska, wyrównując wynik. Kilka minut później Walker zdobył punkty z rzutu karnego, a Australia objęła prowadzenie i już go nie oddała.

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Trbojevic później przejął niski kop Tedesco i zdobył drugie przyłożenie, a około 15 minut przed końcową syreną skompletował hat-tricka. Tedesco, który rozegrał pierwszy mecz testowy od 2023 roku, zdobył z piłką ponad 150 metrów i zaliczył trzy asysty przy przyłożeniach.

Przebieg meczu i kolejne spotkania

W pierwszej połowie Australia jako pierwsza zdobyła punkty: Tedesco podał krótko do Kotoniego Staggsa. Fidżi odpowiedziało przyłożeniami Valemeia i Taane Milne’a, przy czym ten drugi położył piłkę po kopie Brandona Wakehama. Przed przerwą Australijczycy ponownie objęli prowadzenie dzięki akcji z daleka z udziałem Walkera, Trbojevica i Tedesco.

W składzie Australii Cam Murray doznał urazu głowy, jednak w drugiej połowie zespół dzięki rotacji, w tym Tino Faasuamaleaui i Pata Carrigana, wzmocnił walkę o terytorium. W fazie grupowej Australia zagra z Wyspami Cooka w Townsville, natomiast Fidżi, aby awansować do półfinału, musi pokonać Nową Zelandię na Gold Coast.

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