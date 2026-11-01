Reprezentacja Australii kobiet w rugby league rozgromiła Walię 124:6 w meczu Pucharu Świata w Sydney. Australijki zdobyły 21 przyłożeń i ustanowiły rekord meczów międzynarodowych pod względem liczby zdobytych punktów, podaje BBC Sport.

Rekordowy wynik

Po pierwszej połowie Australia prowadziła 60:0 — był to najwyższy wynik do przerwy w historii meczów Pucharu Świata kobiet i mężczyzn. Końcowe 124 punkty przewyższyły poprzedni międzynarodowy rekord Danii, która w 2012 roku pokonała Szwecję 122:8.

Różnica 118 punktów stała się również największą w historii kobiecych międzynarodowych meczów rugby league. Absolutny rekord największego zwycięstwa w międzynarodowym rugby league nadal należy do męskiej reprezentacji Francji, która w 2003 roku pokonała Serbię 120:0.

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21 przyłożeń Australii

Jamie Chapman zdobyła sześć przyłożeń, w tym ostatnie w końcowej minucie spotkania. Jessica Sergis zaliczyła cztery przyłożenia, a Abbie Church, Keilee Joseph i Tamika Upton — po dwa. Jesse Southwell wykonała 20 podwyższeń.

W pierwszej połowie Australijki miały piłkę przez 84% czasu i zakończyły 21 z 22 serii ofensywnych. Walia zdobyła pierwsze punkty w meczu przy wyniku 0:100: Paige Travis została pierwszą rywalką Australii, która zapunktowała w tym turnieju, a Tayla Preston wykonała podwyższenie.

Dla reprezentacji Walii jest to debiutancki Puchar Świata i dopiero 16. mecz w jej historii. Drużyna po raz pierwszy rozegrała mecz testowy w 2021 roku, a w obecnym turnieju przed spotkaniem z Australią przegrała z Anglią 6:70 i z Samoa 0:76. Australia wygrała trzy poprzednie Puchary Świata i walczy o czwarty tytuł z rzędu.

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