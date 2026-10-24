Reprezentacja Australii kobiet w rugby league pokonała Anglię 78:0 w meczu mistrzostw świata w Perth w Australii. Aktualne mistrzynie świata zdobyły 15 przyłożeń i po raz drugi z rzędu zakończyły spotkanie bez straty punktu.

Siedem przyłożeń do przerwy

Reprezentacja Anglii źle rozpoczęła mecz: drużyna znalazła się na spalonym podczas wykopu rozpoczynającego grę, po czym Jaime Chapman otworzyła wynik. Później Jenna Foubister wykopała piłkę na aut przy wznowieniu gry, dając Australijkom kolejną okazję do ataku.

Chapman zdobyła dwa wczesne przyłożenia. Angielka Anna Davies przekroczyła linię punktową w rogu boiska, jednak powtórki pokazały, że jej kolano dotknęło ziemi poza boiskiem przed przyłożeniem piłki. Do przerwy Australijki zdobyły siedem przyłożeń i prowadziły 36:0.

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Australijki utrzymały presję

W drugiej połowie dla Australii punktowały Tarryn Aiken, Olivia Kernick i Quincy Dodd. Abbi Church zdobyła jedno z przyłożeń po tym, jak Jocelyn Kelleher przejęła piłkę po własnym kopnięciu i zagrała w kombinacji z Tamiką Upton. Przyłożenia zdobyły także Mackenzie Wiki, Tiana Penitani Gray, Isabelle Kelly i Shaylee Bent.

W meczu kontuzji doznały Australijka Julia Robinson, u której podejrzewano złamanie nadgarstka, oraz angielska zawodniczka drugiej linii Eva Hunter, która opuściła boisko z powodu urazu kostki. Mimo porażki Anglia zachowuje szanse na awans do półfinału: w ostatnim meczu grupowym zagra z Samoa, a zwycięzca spotkania zdobędzie miejsce w najlepszej czwórce, informuje Sky Sports.

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