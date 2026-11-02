Reprezentacja Australii w krykiecie pozostawiła większość zawodników podstawowego składu testowego poza kadrami na domowe serie meczów One Day International i Twenty20 przeciwko Anglii. Obie australijskie drużyny w krótkich formatach poprowadzi wszechstronny Mitchell Marsh, informuje Channel NewsAsia.

Skład na serię ODI

Do kadry na ODI spośród zawodników, którzy występowali w serii testowej w Republice Południowej Afryki, weszli Travis Head, Matthew Renshaw, Cameron Green, Alex Carey, Josh Inglis i Cooper Connolly. Jednocześnie żaden z nich nie zagra w meczach Twenty20.

Do obu kadr weszło sześciu krykiecistów, w tym 21-letni szybki bowler Mahli Beardman. Wraca on do międzynarodowego krykieta po przerwie spowodowanej kontuzją. Wszechstronni Jack Edwards i Liam Scott mogą po raz pierwszy reprezentować Australię w meczach na własnym boisku, a 20-letni batter Oliver Peake został włączony do składu na serię jednodniową.

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Napięty harmonogram meczów

Główny selekcjoner George Bailey wyjaśnił decyzję napiętym kalendarzem. Jak zaznaczył, zawodnicy występujący w kilku formatach przechodzą bezpośrednio po tournée po Republice Południowej Afryki do serii ODI i T20, więc pozostaje niewiele czasu na przygotowanie zespołu do testów przeciwko Nowej Zelandii.

Seria ODI rozpocznie się 13 listopada w Perth, po czym mecze odbędą się w Adelajdzie i Hobart. Pod koniec listopada i na początku grudnia zespoły rozegrają pięć meczów Twenty20 w Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Sydney i Canberze. Czteromeczowa seria testowa Australii przeciwko Nowej Zelandii rozpocznie się 9 grudnia.

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