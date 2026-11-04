Barcelona pokonała Aston Villę 3:0 na Camp Nou w meczu Ligi Mistrzów. Raphinha zdobył dwie bramki, a jedno trafienie zaliczył Lamine Yamal, informuje The Guardian.

Gol Yamala i okazje Villi

Gospodarze otworzyli wynik już w siódmej minucie. Yamal zszedł z lewego skrzydła do środka i lewą nogą uderzył w dalszy róg bramki.

Aston Villa odpowiedziała pressingiem i serią rzutów rożnych. Johan Manzambi po akcji z udziałem Nicolasa Jacksona uderzył obok bramki, a w 33. minucie oddał mocny strzał, z którym poradził sobie bramkarz Barcelony Joan Garcia.

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Dublet Raphinhi

Na początku drugiej połowy 19-letni Marc Bernal zastąpił Rodriego. W 52. minucie Raphinha podwyższył prowadzenie Barcelony: Pedri przedarł się środkiem boiska i podał piłkę do przodu, a po strzale Brazylijczyka piłka zmieniła kierunek po rykoszecie.

Wkrótce Raphinha skompletował dublet. Joao Cancelo minął Johna McGinna i dośrodkował zewnętrzną częścią prawej stopy, po czym Raphinha precyzyjnie wykończył akcję. Według publikacji był to jego 18. gol w 13 meczach tego sezonu dla Barcelony.

Pedri spędził na boisku 69 minut i opuszczał je przy oklaskach trybun. Goście byli najbliżej zdobycia bramki po rzucie rożnym, gdy piłka trafiła w słupek po rykoszecie od głowy zawodnika Barcelony.

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