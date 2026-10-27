Obrońca Oklahoma City Thunder Jalen Williams potrzebuje operacji z powodu złamania lewej kości strzałkowej i zwichnięcia lewej kostki. Urazu doznał pod koniec wygranego meczu z Los Angeles Clippers, zakończonego wynikiem 108:101, informuje Sky Sports.

Kontuzja pod koniec meczu

Williams doznał urazu dolnej części lewej nogi na 1 minutę i 14 sekund przed końcem spotkania podczas wejścia pod kosz na ofensywnej połowie boiska Thunder. Medycy natychmiast udzielili mu pomocy. Mecz przerwano na około pięć minut, a następnie koszykarza zniesiono z boiska na noszach.

Williams zareagował emocjonalnie, gdy zobaczył uraz. Siedząc już na noszach, pokazał kibicom dwa uniesione kciuki. Jego kolega z drużyny Shai Gilgeous-Alexander po meczu, powstrzymując łzy, powiedział, że jest mu żal Williamsa.

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Wallace także będzie potrzebował operacji

Generalny menedżer klubu Sam Presti oświadczył, że zespół będzie wspierał Williamsa podczas powrotu do zdrowia i optymistycznie ocenia perspektywy rehabilitacji. Przed niedzielnym meczem obrońca zdobywał średnio 18 punktów na mecz w pierwszych 250 spotkaniach NBA. Był uczestnikiem Meczu Gwiazd, znalazł się w składzie All-NBA i odegrał ważną rolę w mistrzostwie Thunder w sezonie 2024–25.

W tym samym meczu urazu doznał również skrzydłowy Cason Wallace. Klub poinformował, że on także będzie potrzebował operacji z powodu zerwania lewego obrąbka stawowego. Termin jego powrotu zostanie określony po zabiegu chirurgicznym.

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