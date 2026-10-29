Bayern Monachium i Ajax Amsterdam rozegrają mecz 5 stycznia 2027 roku podczas ceremonii otwarcia Międzynarodowego Stadionu im. Raili Odingi w Nairobi w Kenii. Poinformował o tym prezydent Kenii William Ruto. Arena, mogąca pomieścić 60 tys. widzów, będzie wielofunkcyjnym obiektem dla meczów piłki nożnej i rugby.

Mecz przed Pucharem Narodów Afryki

Jak informuje Nation Kenya, Bayern określił nadchodzące spotkanie jako międzynarodowy festiwal piłkarski. Klub oświadczył, że wydarzenie ma zwiększyć zainteresowanie Pucharem Narodów Afryki 2027, który Kenia będzie organizować wspólnie z Ugandą i Tanzanią od 19 czerwca do 17 lipca.

Stadion w Nairobi ma stać się główną kenijską areną turnieju. Jego budowa rozpoczęła się 1 marca 2024 roku na terenie Jamhuri Ground wzdłuż Ngong Road. Według publikacji budowa kosztowała rząd 45,85 mld szylingów kenijskich. Arena będzie także gospodarzem turnieju World Rugby Sevens Division II, zaplanowanego na 23–24 stycznia 2027 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Historia rywalizacji klubów

Bayern sześć razy wygrał Ligę Mistrzów UEFA, a Ajax — cztery razy. W dziesięciu oficjalnych meczach między klubami każda ze stron odniosła po trzy zwycięstwa, a kolejne cztery spotkania zakończyły się remisami. Ostatni raz drużyny grały 12 grudnia 2018 roku w fazie grupowej Ligi Mistrzów — mecz zakończył się wynikiem 3:3.

Oba kluby potwierdziły rozegranie meczu w swoich mediach społecznościowych. Spotkanie odbędzie się w środku europejskiego sezonu piłkarskiego, a jego sponsorami będą partnerzy korporacyjni, poinformował Ruto.

Czytaj nas na