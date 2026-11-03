Chicago Bears pokonali urzędujących mistrzów Seattle Seahawks 34:17 w poniedziałkowym wieczornym meczu NFL. D'Andre Swift zdobył trzy krótkie przyłożenia, a rozgrywający Caleb Williams już w pierwszej akcji ofensywnej meczu rzucił podanie na przyłożenie, informuje Sky Sports.

Skuteczna gra Williamsa

Williams skompletował 24 z 34 podań, zdobył 247 jardów i zaliczył jedno podanie na przyłożenie. Nie popełnił straty piłki i został raz powalony przez sack. W otwierającym drive'ie Bears, który trwał 17 akcji, rozgrywający znalazł Luthera Burdena jedn jardowym podaniem do strefy punktowej.

Po dwóch field goalach w pierwszej połowie Chicago objęło prowadzenie 20:9 w trzeciej kwarcie, gdy Swift wbiegł z piłką z jednego jarda. Running back wykonał w meczu 27 prób biegowych na 69 jardów. Najskuteczniejszym skrzydłowym Bears był Rome Odunze, który zanotował cztery chwyty na 87 jardów.

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Wpływ Simmonsa w obronie

Jeffery Simmons, którego Bears pozyskali w ubiegłym tygodniu z Tennessee w zamian za pakiet aktywów obejmujący dwa wybory w pierwszej rundzie draftu, zaliczył sack już w otwierającym drive'ie. Ponadto zanotował tackle ze stratą jardów, łącznie sześć tackli i zbił jedno podanie. Obrona Chicago pozwoliła Seattle zdobyć 252 jardy i skutecznie wykorzystać tylko jedną z 11 prób na trzeciej próbie.

Seattle zmniejszyło stratę do 20:17 na początku czwartej kwarty: DeMarcus Lawrence wybił piłkę Colstonowi Lovelandowi, po czym Sam Darnold rzucił siedmio jardowe podanie na przyłożenie do Coopera Kuppa, a zespół skutecznie wykorzystał próbę za dwa punkty. Jednak późniejsze przechwycenie Darnolda pozwoliło Chicago przeprowadzić drive zakończony trzecim przyłożeniem Swifta. Darnold zakończył mecz z 188 jardami, dwoma przyłożeniami i jednym przechwyceniem.

Ta porażka była dla Seahawks trzecią w ostatnich czterech meczach. Przerwała również serię 30 meczów sezonu zasadniczego i play-offów bez porażki różnicą większą niż cztery punkty.

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