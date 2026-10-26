W Benin City w Nigerii klub piłkarski Bendel Insurance pokonał lidera nigeryjskiej Premier League, Rivers United, 2:1 w meczu 10. kolejki sezonu 2026/27. Porażka była pierwszą dla zespołu z Port Harcourt w tym sezonie i przerwała jego serię dziewięciu meczów bez porażki.

Jak podaje Premium Times, gospodarze na stadionie Samuela Ogbemudii objęli prowadzenie w 48. minucie po golu Freemana Wuchirve. Chijioke Mbaoma wyrównał w 73. minucie po podaniu Sholi Oladunjoye, jednak Jonathan James zdobył decydującą bramkę w 89. minucie.

Lider mimo porażki

Rivers United utrzymał pierwsze miejsce w tabeli, mając 17 punktów po 10 kolejkach i różnicę bramek +10. Rangers International i Nasarawa United również mają po 17 punktów, ale ustępują liderowi różnicą bramek: odpowiednio +5 i +3. Rangers International ma dwa mecze zaległe z powodu występów w rozgrywkach kontynentalnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Plateau United zajmuje czwarte miejsce z 15 punktami. W następnej kolejce Rivers United podejmie Rangers International 1 listopada na stadionie Adokiye Amiesimaka w Port Harcourt.

Inne wyniki kolejki

Ikorodu City zremisowało 2:2 z Shooting Stars, odrabiając straty po dwóch straconych golach dzięki dubletowi Donalda Obiajulu. Barau FC i Kwara United zremisowały 1:1. Nasarawa United pokonał Enyimbę 1:0, Niger Tornadoes wygrał z Abia Warriors takim samym wynikiem, Kun Khalifat FC pokonał Inter Lagos 1:0, a Wolves i Kano Pillars zakończyły mecz bez bramek.

Czytaj nas na