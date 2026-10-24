Burnley zwolniło głównego trenera Nicky'ego Hayena po 14 meczach na stanowisku i nieudanym początku sezonu. informuje BBC Sport.

Ostatni mecz Hayena

Ostatnim meczem belgijskiego szkoleniowca na czele zespołu była sobotnia porażka 1:4 z Lincoln City. Burnley prowadziło 1:0, jednak gospodarze odrobili straty i zadali rywalom szóstą porażkę od początku kampanii. Po tym wyniku klub zajmuje 22. miejsce w Championship.

Hayen objął Burnley 10 lipca, zastępując Scotta Parkera, który opuścił zespół pod koniec kwietnia, kilka dni po potwierdzeniu spadku klubu z Premier League. W 2024 roku Hayen zdobył mistrzostwo Belgii z Club Brugge. Właściciel Burnley Alan Pace zatrudnił trenera, aby walczył o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej.

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Nieudane wyniki zespołu

Po remisie z West Hamem w inauguracyjnej kolejce wyniki Burnley się pogorszyły. Zespół nie wygrał u siebie meczu ligowego od spotkania z Leeds United w Premier League ponad rok temu. Na początku tego miesiąca klub rozgromił Watford 4:0, lecz potem zremisował z Charltonem i przegrał z Wolverhamptonem, obejmując prowadzenie w obu meczach.

Porażka z Lincoln City oznaczała, że Burnley odniosło tylko jedno zwycięstwo w ostatnich 24 meczach ligowych. W pierwszych 12 spotkaniach Championship zespół stracił 25 goli, co jest najgorszym wynikiem w lidze.

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