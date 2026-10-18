Brytyjski bokser Daniel Dubois pokonał Fabio Wardleya przez przerwanie walki w drugiej rundzie na O2 Arena w Londynie w Wielkiej Brytanii i zachował tytuł mistrza świata WBO w wadze ciężkiej. Poinformował o tym BBC Sport.

Nokdaun na początku walki

29-letni Dubois posłał Wardleya na deski prostym prawym ciosem w ciągu pierwszych 20 sekund pojedynku. Wardley przetrwał pierwszą rundę, jednak w drugiej Dubois kontynuował ataki.

Narożnik 31-letniego Wardleya rzucił ręcznik po kolejnym długotrwałym natarciu mistrza. Było to drugie z rzędu zwycięstwo Duboisa przed czasem nad brytyjskim rywalem.

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Rewanż po pięciu miesiącach

Walka w Londynie była rewanżem po pojedynku w Manchesterze, który odbył się pięć miesięcy wcześniej. Wówczas Dubois dwukrotnie znalazł się na deskach, ale pokonał Wardleya w 11-rundowym pojedynku.

Po zwycięstwie zawodowy rekord Duboisa wynosi 24 wygrane, z czego 23 przez nokaut, oraz trzy porażki. Dla Wardleya była to druga porażka w 23 walkach na zawodowym ringu.

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