Bokser Dubois zatrzymał Wardleya w drugiej rundzie i zachował tytuł WBO — BBC Sport
Brytyjski bokser Daniel Dubois pokonał Fabio Wardleya przez przerwanie walki w drugiej rundzie na O2 Arena w Londynie w Wielkiej Brytanii i zachował tytuł mistrza świata WBO w wadze ciężkiej. Poinformował o tym BBC Sport.
Nokdaun na początku walki
29-letni Dubois posłał Wardleya na deski prostym prawym ciosem w ciągu pierwszych 20 sekund pojedynku. Wardley przetrwał pierwszą rundę, jednak w drugiej Dubois kontynuował ataki.
Narożnik 31-letniego Wardleya rzucił ręcznik po kolejnym długotrwałym natarciu mistrza. Było to drugie z rzędu zwycięstwo Duboisa przed czasem nad brytyjskim rywalem.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Rewanż po pięciu miesiącach
Walka w Londynie była rewanżem po pojedynku w Manchesterze, który odbył się pięć miesięcy wcześniej. Wówczas Dubois dwukrotnie znalazł się na deskach, ale pokonał Wardleya w 11-rundowym pojedynku.
Po zwycięstwie zawodowy rekord Duboisa wynosi 24 wygrane, z czego 23 przez nokaut, oraz trzy porażki. Dla Wardleya była to druga porażka w 23 walkach na zawodowym ringu.