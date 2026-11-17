Bokser Lee Reeves zmarł po trzech miesiącach śpiączki — Sky Sports News
Irlandzki bokser Lee Reeves zmarł w wieku 31 lat po trzech miesiącach spędzonych w śpiączce farmakologicznej wskutek ciężkich obrażeń odniesionych podczas walki. Poinformował o tym Sky Sports.
Obrażenia po walce w Dublinie
W sierpniu Reeves przegrał przez nokaut z Garym Cullym w walce w kategorii pierwszej półśredniej w Dublinie. Lokalne media w rodzinnym mieście sportowca, Limerick, podały, że po walce przeszedł operację, a następnie został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną.
Według tych mediów Reeves w weekend zaraził się infekcją, która doprowadziła do jego śmierci w poniedziałek.
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Reakcje i wyniki sportowe
Firma promotorska Queensberry oświadczyła, że jest zasmucona wiadomością o śmierci boksera. Określiła Reevesa jako niezwykle utalentowanego sportowca, wzór do naśladowania i inspirację dla swojej społeczności.
Gary Cully w poście w mediach społecznościowych nazwał Reevesa barwną osobowością i dżentelmenem. W zawodowej karierze Lee Reeves odniósł 16 zwycięstw w 18 walkach, w tym 11 przez nokaut.
Były trener boksera, Jonathan O'Brien, napisał, że Reeves walczył do końca. Siostra sportowca, Jessie, również wyraziła kondolencje w mediach społecznościowych.