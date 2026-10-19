Boland zdobył 4 wicketty, RPA zakończyła dzień z wynikiem 97-5 — BBC Sport

Reprezentacja RPA zakończyła drugi dzień drugiego meczu testowego z Australią w Gqeberha wynikiem 97-5 w pierwszym inningu. Według BBC Sport australijski bowler Scott Boland zdobył cztery wicketty, oddając 31 runów, podczas gdy Temba Bavuma pozostał niepokonany z 41 runami. Australia jeszcze nie rozpoczęła swojego inningu.

Cztery wicketty Bolanda

37-letni Boland dodał dwa wicketty do tych, które zdobył podczas deszczowego pierwszego dnia meczu. W szczególności wyeliminował debiutanta Marquesa Ackermana, który bronił się przez 38 piłek. Ackerman musnął piłkę, po czym został złapany przez wicketkeepera Alexa Careya. Został 85. zawodnikiem wyeliminowanym przez Bolanda w 20 meczach testowych.

Inny debiutant w składzie RPA, Matthew Breetzke, zdobył cztery runy z 17 piłek, po czym został wyeliminowany przez Mitchella Starca. Ryan Rickelton został przesunięty z pozycji otwierającego na numer sześć i powierzono mu rolę wicketkeepera. Boland zmusił go do niedokładnego uderzenia, a piłkę złapał Matt Renshaw na pozycji pierwszego slipa.

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Dokładność australijskiego bowlera

Z 84 piłek Bolanda w tym inningu 63% trafiło w optymalną linię i długość, a 24% mogło trafić w wicketty. Jego średnia w krykiecie testowym wynosi 18,08 runa na wicket. BBC Sport zauważa, że od czasów I wojny światowej żaden bowler nie zdobył tylu wicketów przy lepszej średniej.

Boland wszedł do składu Australii w miejsce spinera Nathana Lyona. Josh Hazlewood z powodu choroby pozostawał w hotelu przez cały dzień. RPA ma jeszcze trzy dni meczu, a dalszy przebieg gry będzie w dużej mierze zależał od Bavumy i bowlera Kagiso Rabady.

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