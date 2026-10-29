Polska zapaśniczka Wiktoria Chołuj zdobyła srebrny medal mistrzostw świata w zapasach w Astanie w Kazachstanie. W finale kategorii wagowej do 72 kg 29-letnia zawodniczka przegrała z reprezentantką Chin Zelu Li wynikiem 3:4, informuje Interia Sport.

Droga do finału

Chołuj, reprezentująca klub AKS Białogard, rozpoczęła rywalizację 28 października od zwycięstwa 12:2 nad 20-letnią Tanu Sharmą z Indii. W ćwierćfinale polska zawodniczka zmierzyła się z Zaineb Sghaier z Tunezji. Przy stanie 9:0 przed czasem zakończyła pojedynek, kładąc rywalkę na łopatki.

W półfinale Chołuj pokonała Amerykankę Precious Rosannę Bell. Pojedynek zakończył się przed czasem, gdy Polka prowadziła 11:0. Wynik ten zagwarantował jej co najmniej srebrny medal oraz miejsce w decydującym pojedynku.

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Pierwszy medal mistrzostw świata

Srebro w Astanie było dla Chołuj pierwszym medalem na seniorskich mistrzostwach świata. Wcześniej w tym roku zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w Tiranie, a dwa lata temu została brązową medalistką mistrzostw Europy w Bukareszcie. Zawodniczka zajęła także ósme miejsce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Mistrzostwa świata w Astanie trwają do 1 listopada. Kolejny reprezentant AKS Białogard, Zbigniew Baranowski, rywalizował w zapasach w stylu wolnym w kategorii do 97 kg: przegrał w półfinale i miał stoczyć pojedynek o brązowy medal.

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