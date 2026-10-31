„Bournemouth” pokonało „Leeds” 2:0 na stadionie Vitality w meczu Premier League. Gole strzelili Evanilson w 31. minucie oraz Amine Adli w czwartej minucie doliczonego czasu drugiej połowy. Według Sky Sports, zespół Marco Rose wygrał szósty mecz z rzędu we wszystkich rozgrywkach, nie tracąc ani jednego gola.

Błąd bramkarza otworzył wynik

Przed utratą gola „Leeds” wyglądało lepiej, jednak straciło bramkę po nieudanym podaniu bramkarza Jamesa Trafforda. Evanilson wykorzystał błąd golkipera i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie.

W 11. minucie napastnik „Leeds” Dominic Calvert-Lewin zdobył bramkę w swoim 50. meczu dla klubu, ale gol został anulowany po analizie VAR z powodu zagrania ręką.

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Seria Leeds bez zwycięstwa

Goście oddali 10 strzałów, lecz tylko jeden z nich był celny. Wskaźnik goli oczekiwanych „Leeds” wyniósł 0,61. Zespół zdobył tylko dwie bramki w ostatnich pięciu meczach Premier League i nie potrafi wygrać w lidze już od pięciu spotkań z rzędu.

Ostateczny wynik w doliczonym czasie gry ustalił Amine Adli po podaniu Juniora Eliego Kroupiego, który w tej akcji założył rywalowi siatkę. W trakcie zwycięskiej serii „Bournemouth” pokonało również „Sturm”, „Sunderland”, „Milan”, „Manchester United” i „Aston Villę”.

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