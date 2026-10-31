Brentford pokonał Nottingham Forest 2:0 w zachodnim Londynie w meczu Premier League. Zespół Olivera Glasnera kontynuował słabą serię w ataku i pozostaje najmniej bramkostrzelną drużyną w lidze — informuje Sky Sports.

Samobójczy gol Milenkovicia otworzył wynik

Gospodarze objęli prowadzenie w 30. minucie. Dango Ouattara otrzymał piłkę po dalekim podaniu bramkarza Caoimhina Kellehera i zagrał ją w pole karne, po czym Nikola Milenković skierował piłkę do własnej bramki.

Przed przerwą Brentford mógł podwyższyć prowadzenie: Mathias Jensen z rzutu wolnego trafił w górną część poprzeczki. Jednocześnie Nottingham Forest miał okazję wyrównać w 24. minucie, ale James McAtee po wejściu w pole karne strzelił obok bramki.

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Pierwszy celny strzał w 79. minucie

Po przerwie zespół Glasnera ponownie nie wykorzystał dobrej okazji. Ryan Yates nie zdołał z bliskiej odległości zamknąć głową dośrodkowania Morgana Gibbs-White'a. W 76. minucie Igor Thiago, któremu asystował Jaidon Anthony, zdobył drugą bramkę dla Brentford po strzale z rykoszetem.

Według Sky Sports Nottingham Forest oddał 14 strzałów przed swoim pierwszym celnym strzałem w 79. minucie. McAtee uderzył wtedy po ziemi, a Kelleher bez problemów złapał piłkę. W obecnym sezonie Premier League Forest zdobył sześć goli i znajduje się w strefie spadkowej, podczas gdy Brentford pozostał blisko miejsc dających prawo gry w Lidze Mistrzów.

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