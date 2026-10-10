Brentford zremisował 2:2 z Aston Villą w meczu Premier League na Villa Park. Kristoffer Ajer wyrównał w 79. minucie, dzięki czemu zespół zachował bez porażki początek sezonu, informuje Sky Sports.

Szybkie gole na początku meczu

Goście objęli prowadzenie już w 10. minucie. Tyrone Mings stracił piłkę w niebezpiecznej strefie, po czym Yehor Yarmoliuk mocnym strzałem umieścił ją w siatce bramki Ziona Suzukiego. Aston Villa odpowiedziała po 88 sekundach: strzał Emiego Buendii po rykoszecie trafił do Nicolasa Jacksona, który zdobył bramkę z bliskiej odległości.

Przed przerwą gospodarze mieli jeszcze kilka okazji, aby wyjść na prowadzenie. Buendia nie trafił do bramki po akcji z udziałem Johana Manzambiego, a Jacksona i Johna McGinna w doliczonym czasie pierwszej połowy zatrzymał bramkarz Kelleher.

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Odpowiedź Ajera

W 77. minucie Aston Villa objęła prowadzenie: strzał McGinna po rykoszecie zakończył się golem. Przewaga gospodarzy nie trwała jednak długo. Ajer podłączył się z głębi lewą stroną i wepchnął piłkę do bramki, ustalając końcowy wynik.

Po sześciu meczach Brentford nie poniósł ani jednej porażki w lidze i utrzymał miejsce w czołowej czwórce. Aston Villa pod wodzą Unaia Emery’ego odniosła tylko jedno zwycięstwo w pierwszych sześciu meczach sezonu.

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