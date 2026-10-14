Skrzydłowy Arsenalu Bukayo Saka otrzymał najwyższą ocenę wśród piłkarzy Premier League w tym sezonie według danych Gradient Sports, przytoczonych przez Sky Sports. Jego łączny wynik wynosi 88,5 na 100. Pod tym względem wyprzedza João Pedro, Elliota Andersona, Lewisa Halla i Rayana Cherkiego.

Więcej okazji bramkowych

W meczu przeciwko Lille Saka wszedł z ławki, zaliczył asystę przy pierwszym kontakcie z piłką i strzelił gola w 71. minucie. Była to jego czwarta bramka we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, a kolejne dwa gole zdobył w reprezentacji Anglii. Przed meczem główny trener Arsenalu Mikel Arteta wezwał skrzydłowego do zdobywania po dwóch lub trzech bramek na mecz.

W Premier League Saka notuje średnio 0,50 oczekiwanej bramki z gry na 90 minut — niemal dwa razy więcej niż w którymkolwiek z jego poprzednich sezonów w Arsenalu. Więcej oczekiwanych bramek w lidze wygenerowali tylko środkowi napastnicy Thierno Barry i Erling Haaland. Trzy gole Saki w tym sezonie padły z pola bramkowego lub jego okolic.

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Ocena jakości wykonania

Gradient Sports ocenia piłkarzy na podstawie jakości wykonywania działań, a nie tylko końcowych wyników. Według firmy Saka przewyższa średnie wskaźniki skrzydłowych Premier League w podaniach, strzałach, dośrodkowaniach, progresji piłki, pojedynkach i grze obronnej jeden na jednego.

Saka znajduje się także w czołowej trójce ligi pod względem celnych strzałów i kontaktów z piłką w polu karnym oraz wykonał najwięcej szybkich rajdów spośród wszystkich zawodników rozgrywek. Jednocześnie tworzy mniej okazji dla partnerów niż w poprzednich sezonach. Arteta wiązał wzrost zagrożenia bramkowego z przemieszczaniem się Saki bliżej środka boiska oraz jego współpracą z Martinem Ødegaardem i Kaiem Havertzem.

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