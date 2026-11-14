Bukowina pewnie pokonała Lewy Brzeg w przełożonym meczu UPL

„Bukowina” z Czerniowcach pokonała kijowski „Lewy Brzeg” wynikiem 3:0 w przełożonym meczu 11. kolejki ukraińskiej Premier Ligi.

Drużyny rozpoczęły mecz już 1 listopada. Jednak po pierwszej połowie ogłoszono alarm powietrzny, który trwał ponad dobę. W rezultacie nie udało się dokończyć meczu również 2 listopada.

Dwa tygodnie temu „żółto-czarni” zdołali otworzyć wynik. W połowie pierwszej połowy piłkarze z Czerniowców wykorzystali błąd obrony „storków”. Ostatecznie, po przechwycie piłka trafiła do Hruši, który po odbiciu od Kowalenka strzelił ponad bramkarzem.

Wraz z początkiem drugiej połowy do ataku ruszył „Lewy Brzeg”. Najpierw Wendell po odbiciu strzelił tuż obok słupka, a następnie płaskim strzałem zmusił Penkowa do interwencji. Nieco później Malik nie trafił głową w bramkę.

„Bukowina” odpowiedziała niecelnym strzałem Dachnowskiego. Podopieczni Aleksandra Ryabokonia nadal naciskali na bramkę gości, ale nie zauważyli kontrataku „żółto-czarnych”. To Tankowski podał do Gruszy, który zimną krwią wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem.

„Storki” ponownie ruszyły do ataku. Penkow obronił strzały Diego i Wikentego Wołoszyna, a kolejna próba tego ostatniego oraz strzał Kowalenka minęły bramkę drużyny z Czerniowców. A pod koniec meczu goście strzelili trzeciego gola – Pidlepeniec przyjął piłkę w polu karnym i strzelił pod obroną obrońcy w róg bramki.

Dzięki temu zwycięstwu „Bukowina” awansowała na ósme miejsce w tabeli UPL. Drużyna Siergieja Sysczenki zgromadziła 13 punktów. „Lewy Brzeg” pozostał tuż nad strefą spadkową (dziewięć punktów).

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