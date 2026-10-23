W Lozannie w Szwajcarii Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uwzględnił odwołanie japońskiego chodziarza Kokiego Ikedy przeciwko World Athletics i uchylił czteroletnią sankcję. CAS uznał, że zarzut naruszenia przepisów antydopingowych wobec srebrnego medalisty igrzysk olimpijskich w Tokio nie został udowodniony. Sportowiec może natychmiast wrócić do rywalizacji.

Uchylona sankcja

28-letni Ikeda został tymczasowo zawieszony w listopadzie 2024 roku. W lutym 2025 roku Athletics Integrity Unit nałożyła na niego czteroletnią sankcję w związku z oskarżeniem o użycie lub próbę użycia zakazanej substancji.

W marcu 2025 roku sportowiec zaskarżył tę decyzję do CAS, odrzucając oskarżenia o doping. World Athletics twierdziła, że Ikeda mógł dokonywać manipulacji krwią, powołując się na odchylenia w jego Paszporcie Biologicznym Sportowca.

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Wyjaśnienia medyczne

Panel CAS rozpatrywał sprawę w Lozannie w maju. Zgodził się, że kilka wskaźników w profilu biologicznym Ikedy było nieprawidłowych, jednak uznał za wiarygodne wyjaśnienie tych danych niezwiązane z dopingiem.

Jak podaje Channel NewsAsia, sportowiec przedstawił znaczną ilość materiałów medycznych i opinii ekspertów. Zdaniem sądu zapewniły one szerszą podstawę faktyczną niż ta, którą dysponował trybunał World Athletics podczas pierwotnego rozpatrywania sprawy. CAS orzekł, że zakaz udziału w zawodach nie ma zastosowania.

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