Chelsea odniosła wyjazdowe zwycięstwo 3:1 nad Crystal Palace w meczu kobiecej Superligi. Londyński zespół przegrywał po pierwszej połowie, ale po przerwie strzelił trzy gole. Jak informuje Sky Sports, dublet skompletowała Melvine Malard, a Sandy Baltimore zdobyła bramkę i zanotowała asystę.

Gol Bartrip w pierwszej połowie

Chelsea aktywnie rozpoczęła mecz i stworzyła kilka okazji: obrończynie Crystal Palace dwukrotnie wybiły piłkę z linii bramkowej, a bramkarka Pauline Peyraud-Magnin zaliczyła podwójną interwencję w pierwszych 15 minutach. Jednak w 20. minucie gospodynie objęły prowadzenie — Molly Bartrip strzeliła gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Była to pierwsza bramka Crystal Palace w meczach z Chelsea w ośmiu bezpośrednich spotkaniach.

Lauren James i Keira Walsh nie znalazły się w kadrze Chelsea: trenerka Sonia Bompastor pozostawiła je poza składem przed meczem kobiecej Ligi Mistrzyń z Romą w środku tygodnia.

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Dublet Malard i rzut karny Baltimore

Po przerwie Chelsea wprowadziła Erin Cuthbert i Sandy Baltimore, po czym przebieg spotkania się zmienił. W 51. minucie Malard wyrównała strzałem z około 25 metrów — krótko wcześniej nie wykorzystała okazji do zdobycia bramki do pustej siatki.

W 75. minucie Baltimore minęła trzy rywalki i podała do Malard, która głową zdobyła swoją drugą bramkę w meczu. W 90. minucie Baltimore wykorzystała rzut karny i ustaliła końcowy wynik. Po tym zwycięstwie Chelsea tymczasowo objęła prowadzenie w tabeli kobiecej Superligi przed meczem Manchesteru City z Manchesterem United.

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