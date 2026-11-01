Mistrz MotoGP Marc Márquez wygrał Grand Prix Malezji na torze Sepang i zwiększył swoją przewagę w klasyfikacji sezonu do 44 punktów. Jak informuje Channel NewsAsia, jest to pierwsze zwycięstwo Hiszpana w malezyjskiej rundzie od 2018 roku.

Przebieg wyścigu

Marc Márquez wyprzedził swojego brata Álexa Márqueza, który startował z pole position, przy wejściu w pierwszy zakręt. Álex wkrótce odzyskał prowadzenie, jednak na następnym zakręcie wyjechał poza optymalną linię jazdy i przepuścił brata na czoło. Po tym Márquez utrzymał pierwszą pozycję do mety.

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Drugie miejsce zajął zawodnik KTM Pedro Acosta, który dzień wcześniej wygrał wyścig sprinterski. Trzeci na mecie był Álex Márquez z zespołu Gresini.

Klasyfikacja mistrzostw

Po zwycięstwie Márquez, siedmiokrotny mistrz MotoGP, ma 399 punktów w mistrzostwach. Jego najbliższy rywal w walce o tytuł, Jorge Martín, nie wystąpił w Malezji z powodu złamania nadgarstka. Strata Martína do lidera wynosi 44 punkty.

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