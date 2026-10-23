Mistrzostwa Afryki w kolarstwie szosowym 2026 w kenijskim Kisumu zgromadziły 348 sportowców z 32 krajów. Zawody, które rozpoczęły się we wtorek i potrwają tydzień, zwiększyły popyt na hotele, restauracje, usługi transportowe oraz produkty małych firm. Jednocześnie zamknięcia dróg utrudniły pracę części motocyklowych przewoźników i handlowców.

Popyt na noclegi i restauracje

Jak informuje Nation Kenya, liczba uczestników wzrosła w porównaniu z poprzednimi mistrzostwami, w których wystąpiło 320 kolarzy z 30 krajów. Według szacunków publikacji delegacje wraz z zespołami technicznymi stworzyły zapotrzebowanie na zakwaterowanie dla około 1044 osób. Do miasta przybyli także pracownicy sekretariatu, członkowie komitetu technicznego, urzędnicy Ministerstwa Sportu oraz przedstawiciele innych struktur zaangażowanych w organizację.

Sekretarz generalny Stowarzyszenia Turystyki Jeziora Wiktorii Robert Ayoko oświadczył, że hotele, które otrzymały rezerwacje online, odczuły pozytywny efekt, jednak goście rozłożyli się nierównomiernie między obiektami. Według Faridy Salim, urzędniczki hrabstwa ds. turystyki, handlu i marketingu, transmisje zawodów w 32 uczestniczących krajach dodatkowo prezentują Kisumu kontynentalnej publiczności.

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Zamknięcia dróg i przewoźnicy

Na czas wyścigów w mieście zamknięto szereg dróg, w tym drogę Kisumu–Nairobi, obwodnicę w Nyalienda oraz trasy w rejonie Milimani. Kierowcy i motocykliści musieli korzystać z dłuższych objazdów.

Frederick Arenga, motocyklistyczny przewoźnik z Kondele, powiedział, że on i jego koledzy byli zmuszeni zrewidować taryfy z powodu dodatkowego dystansu. Niektórzy z nich podnieśli koszt przejazdu o 20 szylingów kenijskich. Zaznaczył również, że przewoźnicy nie odczuli jeszcze korzyści ekonomicznych z mistrzostw, w przeciwieństwie do szkolnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, które tworzą popyt na przejazdy.

Przedsiębiorcy na terenie Kompleksu Sportowego im. Jaramogiego Ogingi Odingi również poinformowali o niejednoznacznych rezultatach. Do obiektu wpuszczano wyłącznie zespoły kolarskie i osoby akredytowane, dlatego zwykły napływ odwiedzających zmalał. Jednocześnie trenerzy, personel techniczny i widzowie zapewnili część sprzedaży żywności i napojów. Mistrzostwa zakończą się w niedzielę.

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