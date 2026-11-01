Kenijka Sheila Chepkirui wygrała elitarny bieg kobiet w Maratonie Nowojorskim w USA, uzyskując czas 2 godziny 24 minuty i 36 sekund. To jej drugi tytuł w tych zawodach po zwycięstwie w 2024 roku.

Finisz Chepkirui

Chepkirui przekroczyła linię mety bez rywalek u boku. Jak informuje Channel NewsAsia, około czterech mil przed metą ona i jej rodaczka Hellen Obiri oderwały się od grupy liderek. Przez znaczną część końcowego odcinka Obiri biegła za Chepkirui.

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Obiri broniła tytułu zdobytego w poprzednim roku. Wówczas ustanowiła również rekord trasy Maratonu Nowojorskiego.

Walka o drugie miejsce

Amerykanka Jess McClain zajęła drugie miejsce z czasem 2 godziny 24 minuty i 42 sekundy. W ostatnich chwilach biegu wyprzedziła Obiri, która finiszowała trzecia. Według źródła McClain przekroczyła linię o jedną sekundę przed kenijską zawodniczką.

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